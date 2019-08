Sony rachète le studio Insomniac [UP] Sony rachète le studio Insomniac [UP]

Certains pensaient à Ready at Dawn, puis une autre fois à Quantic Dream, mais c'est finalement vers les californiens d'Insomniac Games que Sony a porté son cœur en annonçant officiellement le rachat du studio à l'origine de Ratchet & Clank et de l'énorme succès de Spider-Man.



Plus qu'à attendre la première annonce de celui qui après tant d'années passées proches de Sony (à quelques exceptions près) est désormais un first-party qui sévira sur PlayStation 5.



UPDATE



Petite motivation du rachat : Spider-Man, c'est actuellement 13,2 millions de ventes.