Sony Japan Studio fera une annonce en 2019 Sony Japan Studio fera une annonce en 2019

Même si les prévisions sont faites pour un lancement de la « Next-Gen » dans deux ans, et que la PlayStation 4 a encore de jolies cartouches en stock, on ne devrait pas échapper à des annonces de dernière minute, et ce sera d'ailleurs le cas pour Japan Studio qui quelques temps après l'excellent Astro Bot (PS VR) annoncera son nouveau projet l'année prochaine.



La déclaration vient directement de Teruyuki Toriyama, un homme qui incarne un certain lien entre le dit studio et From Software puisque responsable de production sur Bloodborne et plus récemment Déraciné.



(Source : 4Gamer)