Après les Nintendo Direct et l'Inside Xbox, Sony lance son propre programme

En 2011, Nintendo lançait son premier Direct non sans quelques interrogations de l'assistance devant ce nouveau style de diffusion bien loin des paillettes accompagnant les conférences. Huit ans plus tard, Microsoft a fait de son Inside un programme mensuel, et voilà que Sony adopte le même principe en annonçant le format « State of Play », un programme dont le premier numéro sera lancé le 25 mars à 22h00 (heure française) pour faire le point sur l'actualité de la PlayStation 4 et sur PSVR au travers d'une vidéo à suivre en direct sur Youtube & co.



Loin d'être du luxe quand on sait que des trois constructeurs, Sony (pourtant actuel leader du marché) est le plus discret, comme si toutes lumières s'étaient éteintes en attendant le grand show de la PlayStation 5 : entre le TGS et ce futur « PS Direct », l'unique apparition notable d'un des représentants fut celle Shawn Layden, juste venu faire un coucou lors des Game Awards sans pour autant avoir apporté quelque chose avec lui.