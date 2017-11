Devil May Cry V serait bien ''exclu'' PS4 Devil May Cry V serait bien ''exclu'' PS4

Deuxième leak pour Devil May Cry V qui n'a toujours pas été annoncé et après les diverses informations que vous avez pu découvrir plus tôt cette semaine, c'est la même source de ResetEra qui affirme maintenant que ce nouvel épisode tournera sous Unreal Engine 4, et sera bien une exclusivité temporaire pour la PlayStation 4 via partenariat avec Sony. Le titre sortirait ensuite sur PC, mais pas sur d'autres plates-formes.



L'exclusivité n'est pas forcément choquante au regard de la proximité entre Sony et Capcom depuis le début de la génération, d'abord avec Street Fighter V (et même Ultra Street IV) mais également Monster Hunter World (partenariat commercial) et Resident Evil 7 (exclusivité sur la VR). Il y a aussi Deep Down mais là, c'est un autre sujet.