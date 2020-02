Le style de jeu rappel l'époque 8-bit.Le monde vit sous le joug de formes de vie synthétiques. Un appel au secours désespéré lancera Shadow dans un périple dans lequel il tentera de découvrir l'origine de la destruction perpétuelle qui l'entoure. Frayez-vous un chemin à travers les hordes de monstres technologiques, déjouez les pièges et sillonnez habilement les ruines de Mekacity. Vous seul pouvez percer les secrets des pouvoirs ancestraux de votre clan dans CS.

Who likes this ?

posted the 02/26/2020 at 06:25 PM by nicolasgourry