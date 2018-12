Avis







Omega Strike ne comporte aucune surprise pour qui s’est déjà essayé aux classiques du genre et n’a pas l’humour d’un Metal Slug, la folie d’un Contra III ou l’architecture d’un Metroid. Assez linéaire dans son déroulement, certains regretteront cette structure en niveaux vous demandant de repasser de nombreuses fois aux mêmes endroits et une sous-utilisation des capacité de vos personnages. Malgré ce manque d’inventivité, le jeu se laisse tout à fait jouer grâce à ses mignons graphismes et une jouabilité excellente, avec des persos qui répondent parfaitement. On ne s’ennuie pas et le titre est tout à fait honnête, à défaut de marquer les esprits. Un bon 6/10 sur lequel vous pouvez sans souci investir quelques euros à l’occasion de soldes ou si vous voulez vous faire un petit trip dans le genre du run’n gun.

Les points alpha :

- Graphismes efficaces

- Nombreux boss

- Maniabilité au poil



Les points omega :

- Assez court (6h)

- Classique, manque de folie

Captures faites sur Switch. Jeu acheté et non offert par l'éditeur, comme d'hab'