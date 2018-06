Editeur : Devolver

Développeur : Eneme Entertainment

Genre : A-RPG isometric

Plateformes : PC et PS4

Date de sortie : 2018

Annoncé depuis un certain moment (2014?), on apprend via un tweet de Devolver qu'devrait sortir cette année.Le jeu est un Action-RPG s'inspirant de jeux tels que Dark Souls, Path of Exile et la série Diablo. Le gameplay se veut exigeant et requiert timing et précision pour avancer dans votre épopée. Le joueur devra utiliser des combinaisons de parades, combos, buffs et positionnement pour sortir victorieux en combat.