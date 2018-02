Joakim Sandberg

Noitu Love 2



Une galerie de personnages haut en couleur traverseront votre route



Une vingtaine de boss vous attendent. Certains s’apparenteront plus à un puzzle qu’à un bourrinage en bonne et due forme.



C’était Royal !



Les points Facom :

- Scénario et écriture de qualité

- Des thématiques abordées avec finesse

- Boss intéressants, variés et uniques

- Visuellement somptueux

- Nombreuses énigmes environnementales

- Une simplicité pleinement exploitée

- Traduit en français



Les points Bricomarché:

- Un niveau particulièrement tarabiscoté

- Quelques énigmes rageantes (tirs en diagonale)

- Des améliorations qui n’apportent pas grand-chose

- Si on doit attendre 7 ans pour le prochain jeu…