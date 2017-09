C'est un jeu de Jet ski futuriste.Chaque circuit a des raccourcis "secrets" et des éléments interactifs.Vous gagnez de l'argent lors des courses pour personnaliser vos véhicules.Jeu jouable à 8 en ligne et à 4 en écran splitté en local.

Who likes this ?

posted the 09/12/2017 at 07:55 AM by nicolasgourry