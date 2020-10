Éditeur : Pathea Games

Développeur : Pathea Games

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 31 Mars 2021 (PC/Accès Anticipé)

Langues : Anglais / Chinois.

C'est la suite de My Time at Portia Vous êtes dans un monde post-apocalyptique environ 300 ans après le "Day of Calamity".Vous accepterez une offre d'emploi dans la cité-état de Sandrock.Vous assumerez le rôle d'un jeune constructeur envoyé dans un environnement urbain sauvage et accidenté.C’est à vous de sauver la ville de la ruine économique, ainsi que de quelques autres complications inattendues.