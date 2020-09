Voici donc un résumé (il n'y a qu'une partie des jeux montrés) :Annonce :-Petadachi / Éditeur : Limited Run Games / Développeur : Atooi / 2021 (Switch)-Potion Permit / Éditeur : PQube / Développeur : MassHive Media / 2021 (PC/PS4/XOne/Switch)-Kitaria Fables / Editeur : PQube / Développeur : Twin Hearts / 2021 (PC/PS4/XOne/Switch)Autres jeux :-Alwa's Legacy / Développeur : Elden Pixels / 29 Septembre 2020 (Switch) -Dispo sur PC--HyperBrawl Tournament / Développeur : Rideon / 1 Octobre 2020 -Japon-(PS4/Switch)-Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons / Éditeur : Milky Tea Studios / Développeur : Milky Tea Studios / 20 Octobre 2020 (PC/PS4/XOne/Switch)Si vous voulez revoir l’intégralité de l’événement.

posted the 09/18/2020