Semaine 26 : du 22/06/2020 au 27/06/2020.

1) The Last Of Us Part II (PS4) / =

2) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / =

3) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / +2

4) 51 Worldwide Games (Switch) / Retour

5) Ring Fit Adventure (Switch) / Retour

(2ème semaine consécutive en 1er place pour The Last Of Us Part II)

Le dématérialisé n'est pas pris en compte.