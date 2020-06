C'est un événement consacré en ce deuxième jour (il se déroule sur 3 jours -13/14/15 Juin 2020-) à des jeux indépendants.

Voici donc un résumé (il n'y a qu'une partie des jeux montrés) :Annonce :-Source of Madness / Éditeur : Thunderful / Développeur : Carry Castle / 2021 (PC/Switch)-Lost at Sea / Éditeur : Headup Games / Développeur : Studio Fizbin / 2020 (PC)-Wolfstride / Éditeur : Raw Fury / Développeur : Ota Imon Studios / 2021 (PC)-Eldest Souls / Éditeur : United Label / Développeur : Fallen Flag Studio / Ete 2020 (PC/Switch)-The Eternal Cylinder / Éditeur : Good Shepherd Entertainment / Développeur : ACE Team / 2020 (PC/PS4/XOne)-Vigil : The Longest Night / Éditeur : Another / Développeur : Glass Heart Games / 2020 (PC/PS4/XOne/Switch)-Star Renegades / Éditeur : Raw Fury / Développeur : Massive Damage / 2020 (PC puis plus tard sur PS4/XOne/Switch)Bonus "coup de projecteur" :-30XX / Éditeur et développeur : Batterystaple Games / 2021 (PC/Consoles)PS : je rajoute au fur et à mesure.