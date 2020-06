Développeur : Kumi Souls Games Ltd

Genre : Metroidvania

Prévu sur PS4/XOne/Switch/PC/Mac

Date de sortie : Q3 2021

Découvrez les secrets d'un monde en perdition où une ancienne religion impose sa loi. Affrontez des bêtes horrifiques pour renverser une prophétie cachée.The Last Faith est un metroidvania en 2Davec des thèmes sombres et gothiques. Les principales caractéristiques du jeu sont, un, undifférentes, l'utilisation depour améliorer ses armes, une variété depour soutenir vos combats, unavec de terrifiants environnements, et une DA en pixel art très détaillé.Le jeu a largement atteint son objectif de financement avec plus de 120 000€ récoltés sur les 50 000€ demandés en quelques jours, il est encore possible de le backer pour débloquer de nouvelles fonctionnalités via son Kickstarter