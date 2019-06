GamingPedia / anecdotes autour du jeu vidéo





Avec l’arrivée prochaine du remake desur, nous pouvons nous demander si ce n’est pas une façon de tâter un peu le terrain par rapport à l’intérêt du public envers la franchise, et si tout ceci ne laisse finalement pas, très réclamé dans les communautés de fans, dans un avenir plus ou moins proche. Et depuis tout ce temps, beaucoup de joueurs ont eu une tendance à penser que c’est une franchise qui a finalement été délaissée par Sony… Cependant,Bien que les idées sont surtout finalement restées sur le papier sans se concrétiser, elles ont commencé à être réfléchies bien plus tôt qu’on ne pourrait le penser. Après le succès en demi-teinte deen 2003,(aujourd’hui) cherche à se refaire et décide de commencer de plancher sur quelques idées. Et pour l’anecdote, sachez que ce nom avait été réutilisé dans un mini jeu desurcomme un clin d’œil.Concernant le pitch, et bien le jeu aurait commencé exactement la où s’est arrêté le deuxième opus :, avant les événements du premier opus et avant la grande bataille de Gallowmere, bataille durant laquelle le héros a perdu son œil et la vie. Cependant, les choses ne se passent pas exactement comme elles s’étaient déroulées à l’origine : bien quese retrouve une nouvelle fois face, il n’est pas seul cette fois-ci, il est accompagnéCe personnage n’aurait pas été totalement inconnu puisqu’elle était déjà présente dans les événements deoù elle portait le nom de, quea secouru.En utilisantaideraà ne pas être tué et à lever une véritable armée de morts vivants. Elle s’assurera également à ce quene meurt pas aussi rapidement que dans les événements que nous connaissons, car se faisant, et étant donné que notre héros n’était pas du tout héroïque dans ses débuts, sa survie aurait fini par condamner ses camarades et permettre une victoire àC’est la qu’intervient notre véritable héros, lequi est à la fois mort et endurci, pour voler la pierre d’Anubis et conserver la chronologie telle qu’elle était à l’origine. Il devait veiller à ce que son « lui passé » mène l’assaut et meurt au combat dès la première flèche.Les développeurs souhaitaient également faire un parallèle en s’inspirant de la série humoristique britannique, par rapport à cette rencontre entre les deuxde deux époques. Dans cette série, où nous retrouvions notammentou encore, nous suivions les mésaventures de personnages incarnant des descendants de leur famille à travers les siècles et l’histoire de l’Angleterre. La série s’intéresse surtout à(interprété par) où lui et ses descendants ont tous pour point commun d'être opportunistes, lâches et cyniques.Intéressons nous maintenant aux mécaniques de jeu : pour ce, qui pour rappel serait donc sorti sur, l, notammentoùl aurait été accompagné d’un personnage clé dans le jeu. Il s’agit de, son chien de chasse. Les développeurs souhaitaient notamment utiliseret qu’il soit possible d’utiliser, mais aussi pourdont l’un d’eux aurait étéSi bien évidemment ceaurait eu son lot de nouvelles armes, de nouvelles énigmes et autres joyeusetés,. Cette monture semble être un mélange entre un dragon et un éléphant qui a déjà pu être aperçu dans la partie sous-marine du lac du premier opus de la série.Par ailleurs, un des rares dessins conceptuels officiels du jeu nous permet de nous faire idée de à quoi aurait ressemblé cette bête. Vous pouvez en avoir un aperçu ci-dessous.Après la lecture de ces lignes,Alors que les développeurs planchaient sur les idées évoquées précédemment,. D’autres choses sont venues se greffer à tout cela :. MaisBien que le projet était moins ambitieux que ce qu’ils imaginaient avec, cela leur aura permis d’utiliser quelques idées qu’ils avaient en tête commeQuelques années plus tard,. Mais ce n’est pas pour autant que la franchise MediEvil a été oubliée : en effet,Contrairement à la tentativequi n’a jamais dépassé le stade des idées sur le papier,. Malheureusement, nous ignorons pourquoi ces nouvelles tentatives n’ont pas été bien loin… Peut être que nous aurons des réponses un jour.Mais comme évoqué plus haut, aujourd’hui, qui sortira dans le courant de la fin de l’année… Peut être que ce remake sera une occasion, et qu’en cas de succès,considérera réellement l’idée d’un véritable