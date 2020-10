Ubisoft a déjà annoncé un certain nombre de jeux pour les nouvelles consoles Xbox Series X et Xbox Series S et c’est aujourd’hui que l’éditeur entre un peu plus dans les détails techniques et annonce la façon dont les jeux seront rendus et affichés sur les nouvelles consoles. Voici les avantages et les spécificités de chaque console pour les prochains gros jeux Ubisoft.



Chose amusante, Ubisoft utilise deux façons de communiquer sur la résolution et le framerate des jeux. Il est ainsi mentionné « 4K en 60 FPS » sur Xbox Series X alors que lorsqu’il s’agit de la PS5, Ubisoft mentionne « 4K et 60 FPS ».



Ce subterfuge semble indiquer que la version PS5 des jeux concernés ne pourra pas gérer les deux en même temps et qu’on se dirige vers deux modes distincts sur PS5 alors que la Xbox Series X pourra faire tourner ces jeux sans compromis.



Liste des optimisations next-gen des jeux Ubisoft

Watch Dogs : Legion



Ray Tracing accéléré hardware sur Xbox Series X | S

Smart Delivery sur Xbox Series X | S

Temps de chargement réduits sur Xbox Series X | S

Ray Tracing (non détaillé) sur PS5

Tempest 3D Audio engine sur PS5

Gâchettes adaptatives sur PS5

Mise à jour gratuite de PS4 vers PS5



Assassin’s Creed Valhalla



4K en 60 FPS sur Xbox Series X

Smart Delivery sur Xbox Series X | S

Temps de chargement réduits sur Xbox Series X | S

4K et 60 FPS sur PS5 (on ne sait pas si c’est en même temps)

Tempest 3D Audio engine sur PS5

Mise à jour gratuite de PS4 vers PS5



Immortals Fenyx Rising



4K en 60 FPS sur Xbox Series X

Smart Delivery sur Xbox Series X | S

Temps de chargement réduits sur Xbox Series X | S

Dolby Atmos sur Xbox Series X | S

4K et 60 FPS sur PS5 (on ne sait pas si c’est en même temps)

Temps de chargement réduits sur PS5

Tempest 3D Audio engine sur PS5

Retour haptique sur PS5

Mise à jour gratuite de PS4 vers PS5



Far Cry 6



4K en 60 FPS sur Xbox Series X

4K en 60 FPS sur PS5

Smart Delivery sur Xbox Series X | S

Mise à jour gratuite de PS4 vers PS5



Riders Republic



4K en 60 FPS sur Xbox Series X

Smart Delivery sur Xbox Series X | S

Temps de chargement réduits sur Xbox Series X | S

4K et 60 FPS sur PS5 (on ne sait pas si c’est en même temps)

Temps de chargement réduits sur PS5



Just Dance 2021



Smart Delivery sur Xbox Series X | S

Mise à jour gratuite de PS4 vers PS5



Rainbow Six Siege



4K en 120 FPS sur Xbox Series X

4K en 120 FPS sur PS5



For Honor



4K et 60 FPS sur Xbox Series X

4K et 60 FPS sur PS5

1080p sur Xbox Series S (pas d’optimisation)



MON AVIS : au vu de la qualité des exclus PS5 je pense que cette dernière n'aura pas de difficulté à faire du 4K et 60 fps