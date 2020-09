Je me pose la question de savoir quand les journalistes et Youtubeurs qui ont déjà reçu la PS5 et la XSX pourront diffuser des contenus sur ces 2 machines et faire les premiers comparatifs? Est-ce qu'on doit vraiment attendre la semaine de sortie des consoles pour être fixés, connaitre les dashboards, et les premiers vrais essais indépendants et sans parti pris, en toute objectivité? L'attente est insupportable. et ne sait toujours rien des entrailles de la PS5, est-ce qu'elle a vraiment une 2eme baie pour le ssd, je n'ai rien vu à ce propos, juste qu'il sera possible de le remplacer!