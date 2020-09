Le Youtube Game (JP) va pouvoir toucher à la PS5

Si Microsoft a déjà pu laisser quelques élus prendre en main ses consoles pour en explorer les entrailles (particulièrement Digital Foundry) ou au moins proposer des faux unboxing pour mieux se rendre compte de la taille de ses nouveaux supports, Sony était resté jusque là en recul, la faute aussi à la situation de la pandémie qui n'a pas permis le moindre salon « physique » cette année.A moins de deux mois du début des hostilités, une nouvelle étape dans le marketing débutera néanmoins le week-end du 4 octobre avec le « Youtube Gaming Week » où Sony J/A va enfin permettre à quelques influenceurs japonais (12 au total) de prendre pour la première fois en main la PlayStation 5.Le programme n'est pas encore détaillé donc on ignore si ce sera du unboxing, quelques let's play de démo et pourquoi pas une plongée dans le nouveau dashboard (toujours non dévoilé), voir les trois à la fois.