Passer inaperçu, Koei Tecmo annonce Uncharted Waters 4 sur PC et switch



Cygames a présenté son Shadowverse: Champion’s Battle



Level 5 propose plusieurs vidéo de son projet Megaton Musashi sur PS4 et Switch (que je trouve sympa enfin pour moi c'est le projet le plus intéressant Chez Level 5 actuellement):