Vous avez donc la possibilité d'avoir une XBox Series offerte, si vous êtes habile de vos mains :Sur le lien vous pourrez choisir entre les 2 modelés de XBox Series, à l’échelle 1/3 et même en taille réelle !PS : C'était quelle revue qui avait "offert" une Ultra 64 (en papier aussi) ? Player One ?

Like

Who likes this ?

posted the 09/24/2020 at 09:00 PM by famimax