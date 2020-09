On peut voir que dans certains pays europééns les prix des jeux PS5 en précommandes sont un peu plus bas que par exemple ceux pratiqué France où pour le moment c'est globalement plein tarif.En Espagne on peut déjà trouver les jeux 10 € moins chers et c'est aussi le cas en Gréce par exemple.Cela sera intéréssant de voir si les prix baisseront plus bas pour les précommandes dans ces pays et à combien seront ces jeux le jour de la sortie dans les grandes surfaces car quand on voit que l'on pouvait trouver un Super Mario 3D All-Stars à 45 € à Auchan, il y aura sûrement des offres de faites reste à savoir si elles seront intéréssantes.