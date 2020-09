Jeux Video

Conclusion du peuple :

Réalité :

Remember en début d'année, quand Sony a été interrogé suite aux déclarations de Microsoft sur la volonté de pousser le cross-gen un premier temps :"Sony, eux, ils misent d'entrée sur du full Next Gen !""On n'a pas menti couzin.Les fonctions de la DualSense, le SSD et l'Audio 3D, ce sera bien que dans les versions PS5