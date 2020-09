Jeux Video

Jeff Grubb donc déjà plus fiable que Tom WarrenDonc Microsoft vendrait à perte quelle que soit la console, et même à plus haut degré avec la Xbox Series S (299€).Du coup quand on sait les coûts de fabrication en rumeurs autour du SSD prio de la PS5, ceux qui la voient à 449€ sachant que Sony est (depuis la PS3) moyen chaud pour vendre ses consoles à perte...UP : j'ai rien dit, la PS4 était bien vendue à perte (60$ par console, je viens d'aller vérifier) mais avec son architecture "PC" plus classique. Donc à voir.Source juste en dessous :