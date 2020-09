[i]Bonsoir !C'est avec beaucoup de joie que je vous partage une interview exclusive que j'ai eu avec Didier Chanfray, co-créateur de mon jeu préféré : Little Big Adventure !A travers d'une heure et demi d'entretien, Didier Chanfray revient d'abord sur sa carrière, en dresse le bilan après 30 ans dans l'industrie puis développe une réflexion autour de chaque épisode de la saga dont il est devenu l'unique propriétaire de l'IP !L'interview, conséquente, est découpée en trois parties : Lba 1, Lba 2 et...Lba 3 !Attendu depuis 20 ans, cet épisode sera effectivement au coeur de la dernière partie de la discussion et vous allez pouvoir profiter de contenus et news inédits au sujet de ce jeu attendu comme le messie !Cette interview est pour vous !Ce soir, partie 1 : LBA 1 !Demain je partage LBA 2, et dimanche...LBA 3 !Mais pour les plus motivés, tout est déjà en ligne.Bonne lecture !