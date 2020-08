Je viens de finir Paper Mario & The Origami King et j'en ressors avec une certaine frustration parce que tout est vraiment excellent, des décors divers et variés avec un très bon level design a l'histoire classique mais ultra efficace (et surprenante sur certains passages) en passant par une OST plutot cool, mais... mais... vous l'avez deviné: ce système de combat nulaiech qui gache vraiment tout.Et c'est pas uniquement une question de manque d'xp car au final la thune gagné en combat sers plutot pas mal, mais ça n’évolue jamais, c'est d'un boring et ça flingue tout le jeu, on n'a pas envie de les faire ces vieux combats. Les boss sont sympa (malgré leurs designs, ils auraient pu au moins mettre des yeux...), mais c'est aussi un peu toujours pareil au final.Les seuls combats plaisant c'est quand tu peux attaquer directement comme face au calamar.Ils auraient franchement du faire un jeu d'action classique que ce système sans intérêt car avec un vrai systeme de combat ce jeu aurait été direct dans mon top 5 des exclues Switch.Maintenant question: