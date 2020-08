Ces derniers jours pas mal de rumeurs parlent du fait que Microsoft pourrait tout simplement retirer le Gold et rendre le multijoueur gratuit sur XBOX, voici la réponse de Microsoft à sur ce sujet à The Verge :La mise à jour du ‘Xbox online service’ dans le contrat de services Microsoft fait référence au service Xbox sous-jacent qui comprend des fonctionnalités telles que le cross-saves et les demandes d'amis, déclare un porte-parole de Microsoft dans une déclaration à The Verge. "Cette mise à jour linguistique est destinée à distinguer ce service sous-jacent et l'abonnement Xbox Live Gold payant. Aucune modification n'est apportée à l'expérience du service ou de Xbox Live Gold."Des rumeurs récentes ont également émis l'hypothèse que Xbox Live Gold disparaîtrait ou serait peut-être même rendu gratuit. J'ai demandé à Microsoft de commenter les rumeurs et la société a déclaré: "Nous ne prévoyons pas d'arrêter le Xbox Live Gold pour le moment. C'est une partie importante du jeu sur Xbox aujourd'hui, et continuera de l'être à l'avenir."Le "Pour le moment" peut laisser un peu d'espoir quand à cette possibilité mais le plus logique serait pour Microsft de faire que les F2P ne nécessitent plus le Gold car les joueurs PC n'auront besoin d'aucun abonnement pour joueur au mode multi de Halo Infinite qui sera F2P mais le pour le moment les joueurs XBOX devront avoir un abonnement Gold.