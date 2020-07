Certains mobs sont gigantesques



Hello, après le test du 1er LBA, voici sa suite ! Comme d'hab je partage une partie de l'article ici, la suite et fin est à lire sur le site source.Bonne lecture !1996. J'avais 13 ans. Contre toute attente, mes parents, pas du tout branchés technologies et n'ayant pas une thune, font l’acquisition d'un PC familial (avec l'aide du reste de ma famille, un grand merci à eux). Un Packard Bell Pentium 1 flambant neuf, rutilant d'arrogance avec son processus Intel Pentium cadencé à 150 mhz : le top du top à l'époque, excusez du peu. Un monde s'ouvre à moi.Pas de carte 3D accélératrice à l'époque : le temps réel n'en est qu'à ses balbutiements, du moins sur PC. On attend encore le fameux Jedi Knight qui fait baver dans les magazines; Doom règne encore en maître absolu mais commence à être ringardisé par de vilains copieurs, comme Duke Nukem.Sur consoles, le temps réel commence enfin à faire parler de lui en bien. Les gens ne jurent que par un certaindepuis quelques mois et une paire de seins triangulaires.Final Fantasy VII n'est pas encore arrivé en Europe; la Nintendo 64 et son Mario, non plus.Bref, une époque à part, pour ainsi dire magique, où tout semblait désormais possible pour le jeu vidéo.Après avoir acheté un joystick chez un buraliste, je rentre à la maison avec un CD-ROM rempli de démos.Après m'être intéressé au jeu qui faisait fièrement la une en jaquette ("Monkey Island 3? C'est quoi ce truc?"), je parcours la galette et tombe sur un truc un peu bizarre.Le nom de la démo :. Ca ne me disait rien.J'avais bien vu passer quelquesdu premier je ne sais où, mais je n'avais aucun idée de ce qu'était ce jeu.La démo semblait énorme en terme de surface de jeu : seuls un chronomètre et l'entrée dans une fameuse grotte en sanctionnaient la fin.Cette petite démo, je l'ai retournée. Des centaines de fois. J'y jouais constamment. Et la frustration de ne pas pouvoir en connaître la suite ou d'entrer partout où je le voulais était énorme. On aurait presque dit un jeu entier à lui seul et ses contraintes avaient marché avec moi : j'étais, comme on dit aujourd'hui, et je voulais continuer d'explorer ce monde.Bref, voilà qu'un jour de mai 1997, le jeu arrive enfin en magasin, et je me jette dessus, en craquant au passage plusieurs mois d'économies. Une folie.Si j'avais su à l'époque que j'allais prendre la plus grande claque de ma vie de joueur à ce moment-là, je ne l'aurais pas cru. Et si j'avais su qu'en plus, ce sentiment serait partagé par des milliers d'autres comme moi, je n'en serais pas revenu non plus...Une musique dès l'écran d'installation, vous avez déjà vu ça en 1997? Non? Voilà : LBA2 l'a fait.Dès ce moment d'attente insupportable, LBA2 marque sa différence, sa fraîcheur, son originalité, et son envie de vous mettre le sourire jusqu'aux oreilles. Enfin, on arrive aux 100% d'installation.Cinématique en CG. La meilleure jamais vue à l'époque (oui, Lara Coft, tu peux aller te rhabiller). Déjà, 3 claques musicales dans la gueule en moins de 10 min. Choc. Mais enfin, on y est : LBA2, version complète, c'est parti.Le temps a passé depuis que Twinsen a défait l'infâme dictateur Funfrock et libéré le monde de. Notre petit Quetch est devenu un héros planétaire. Il vit désormais des jours heureux avec Zoé sa compagne et les deux tourtereaux attendent un heureux événement. "", comme le dit si bien notre héros. Enfin pas pour longtemps : un orage vient d’apparaître subitement, et le Dino-Fly semble avoir pris la foudre en s'écrasant derrière la maison. Allons le voir...LBA 2, c'est juste le plus beau jeu vidéo 3D à sa sortie. Coloré, immense, bourré d'effets spéciaux en tous genres (pluie, éclairage dynamique, transparence, morphing, personnages mappés et animés à plus de 50 images/seconde, et ce, sans la moindre carte accélératrice : RIEN n'a d'équivalent à l'époque. Ni sur PC, ni sur console :On retrouve l'holomap modélisant la planète Twinsun en 3D avec ses archipels. Ajoutez à cela la possibilité désormais d'avoir une carte de l'île où nous nous trouvons. Pratique.LBA2 alterne entre 2 types d'approches de l'environnement. Si les extérieurs optent pour la, les intérieurs restent quant à eux en vue isométrique. Au passage, en à peine 3 ans, l'amélioration du rendu est juste énorme. Tout est d'une finesse et d'un détail sans équivalent avec le premier épisode. Le jeu profite à merveille de son passage à la bibliothèque Windows et son fameuxIl y a de nombreuses petites animations ici ou là, et ce, sans le moindre démarquage de pixel à l'écran. Les personnages et autres objets 3D sont parfaitement incrustés sans aucun sentiment de flottaison. Le level design est également beaucoup plus aéré, et il n' y a désormais plus aucun problème de collision. Un grand bravo aux level designers, et à l'artiste chargée des décors, Yaël Barroz.Les errances et autres balbutiements du premier Little Big Adventure ont été entendus. Sans en changer la recette en son cœur (on reste enavec le système de comportement), la formule a néanmoins été fortement corrigée. Le plaisir dans les déplacements est désormais incontestable.Au chapitre des nouveautés concernant la jouabilité :- Plus de collisions avec les murs, ENFIN !- Amélioration profonde de la physique.- Une touche "Action" a été ajoutée avec la touche "W". De cette façon, on peut actionner des leviers, ouvrir des portes, fouiller des poubelles ou tout simplement parler aux habitants sans avoir à constammententre les 4 comportements. Une bouffée d'air frais.- On peut égalementdirectement sur les armes, via le panneau de comportement ou via de nouvelles touches raccourcis. TRES pratique car on y gagne considérablement en confort et en réactivité.- Il est désormais possible de sauter avec élan en mode: fini le Twinsen qui s'arrête en pleine course pour faire un saut de crapaud.par le level design : le trou étant trop grand, Twinsen doit tenter de sauter avec de l'élan pour voir s'il peut sauter plus loin. Encore faut-il y penser et tenter le coup. Et pour ceux qui n'y penseraient pas, on peut monter sur les cailloux pour sortir plus facilement.[/i]- Un système d'esquive a été ajouté : vous pouvez bondir d'avant en arrière ou bien à gauche, à droite, en pressant simplement la touche "X" du clavier.- Si la caméra reste fixe tant en intérieur qu'en extérieur, il est néanmoins possible de changer l'angle de vue à tout moment en appuyant sur "Entrée". La caméra se recentrera alors derrière Twinsen. A partir de là, vous pouvez vous amuser à choper tous les angles de vue possibles, ce qui donne un sentiment de renouvellement permanent à l'exploration.A noter qu'il est également possible d'avoir une vue plus aérienne avec la touche "+" du clavier numérique. Cettes’avérera vitale pour certains passages de plates-formes.Note : le zoom de LBA1 pour la vue isométrique a été supprimé.-Toutes les animations de Twinsen ont été refaites. La plus grosse différence se fait bien évidement sentir avec la course du mode sportif, et les animations de coups du mode agressif. Toutes deux ont fortement gagnées en souplesse. Il est possible de diriger ses coups avec les flèches en mode agressif. Les dégâts ont également été complètement revus.- La balle magique est bien plus précise et peut faire office de boomerang pour ramasser les objets. Je précise en effet ce dernier point, car cettes'avère être au cœur d'une énigme à un moment donné du jeu et il est impossible d'avancer sans le savoir. Et il semble que cette capacité n'est indiquée nulle part dans le jeu (ou sauf erreur de ma part).- Le loot est désormais bien plus fréquent et s'adapte à vos besoins en temps réel.Bref, Twinsen a désormais un plaisir de contrôle enfin digne de ce nom.Toujours inclassable, toujours expérimental, LBA2 continue à bricoler ensemble de petits éléments de gameplay et de mélanger les genres.De l'action toujours, mais aussi de l'aventure, des énigmes, de la plate-forme, des enquêtes et surtout l'exploration. Du pur génie comme seul Frédérick Raynal sait le faire.On récupère sa tenue et c'est parti!Vous trouviezgigantesque? Vous n'êtes pas prêt. LBA 2 est le plus grand jeu de l'époque en termes de surface. Il doit bien faire 3 ou 4 fois le premier épisode en termes de taille, à la louche. Et je pèse mes mots.Déjà à peine remis de la taille de l'île de la Citadelle (l'extérieur est immense, mais il y a aussi tous les intérieurs à explorer, et également les profondeurs...), on découvre qu'Adeline Software a également modélisé de bout en bout une seconde île, deux fois plus grande : l'île du Désert de la Feuille Blanche.Dans le premier LBA, on ne visitait que très partiellement la surface de cette île et on descendait surtout dans le mythique Temple de Bû. Ici, vous aurez accès à toute l'île et on se croirait dans un véritable parc d'attractions, tant il y a à faire. Au passage, le jeu favorise toujours la déduction et l'observation plutôt que de vous tenir par la main et de vous guider pas à pas. A vous donc de trouver la meilleure approche dans chaque situation, car il peut y en avoir plusieurs à la clé!L'ajout de la voiture est un gros plus : fini les véhicules que l'on ne contrôle plus. Fini l'essence hors de prix pour se déplacer. Tout est libre, tout est frais : on part à l'aventure sans la moindre contrainte.A la fois simple et terriblement intuitif, le quatre-roues de Twinsen est un pur bonheur.LBA 2 possède toujours une infinité de lieux à explorer : habitations, cavernes, bâtiments militaires, bases secrètes, magasins, casinos, temples... Le tout est appuyé une fois de plus par un nombre hallucinant de PNJ, TOUS doublés et dotés de nombreuses répliques.Un énorme soin a été apporté aux PNJ. En plus d'être tous très bien écrits, d'avoir moult répliques à leur arc, et des animations vraiment hilarantes (avec plein de trucs cachés), chaque personnage est doublé par un acteur professionnel. On retrouve d'ailleurs quelques voix bien connues, comme la voix française de Lara Croft.Au niveau sonore, les dialogues sont tous désormais en qualité CD.De l'enfant taquin qui vous embête avec son lance-pierre, au Lapichon voleur de parapluie en passant par la pin-up qui se fait dorer la pilule au soleil, chaque personnage de ce jeu vit et est en mouvement.De nombreuses animations et saynètes cachées truffent le jeu de bord à bord, servant souvent à des blagues en tous genres.Si vous vous amusez à frapper les enfants à l'école, attendez-vous par exemple à ce que les grands frères vous chopent à la sortie !Du début à la fin, LBA2 donne l'impression que son monde vit. L'univers est beaucoup plus léger que dans le 1, et recèle des trésors de malice.LBA2 mène également à de nombreux passages de pure bravoure, avec notamment des boss fights vraiment intéressants et prenants. Les dernières phases du jeu sont de pures scènes de guerre et pousseront vos talents et vos nerfs à rude épreuve.La difficulté est néanmoins bien mieux équilibrée que par le passé et s'avère progressive et intelligente.Un conseil néanmoins pour que l'aventure reste gérable : trouver le 2e sort magique (facultatif) dans la première moitié du jeu, sinon ça sera ingérable. Je n'en dirai pas plus.On ne sait jamais ce que va nous réserver la suite.Chercher des items de soin, partir explorer des ruines, faire une course, déballer un manège infernal...On ne sait jamais ce qui nous attend.Le jeu nous surprend en permanence dans son fil conducteur et libre à vous de vous évader dans des aventures annexes à tout moment.Il y aussi de beaux clins d’œil et de belles références à LBA1, mais sans frustrer celles et ceux qui n'auraient pas fait le 1er épisode.A chaque fois que l'on pense avoir saisi les contours de LBA2, que l'on pense en voir le bout, le jeu vous met une immense tatane dans la gueule en se réinventant complètement sous nos yeux.Le plus incroyable? Arrivé au bout de la deuxième île, vous partez dans l'espace. Oui, vous avez bien lu: dans L'ESPACE! Car Twinsen va devoir faire face à une menace venue du ciel : les Esmers.Passée une visite succincte (mais géniale) sur la lune d’Émeraude, on pensait que le jeu arrivait à son terme et se finirait tranquillement sur Twinsun, après déjà de bien nombreuses heures de jeu et 3 immenses cartes explorées.Et c'était, là encore, sans compter sur Adeline Software, qui vous recolle direct un crochet du droit.Et comment, me direz-vous? Ils ont fait une deuxième planète. Oui : une PUTAIN de deuxième planète !Les 15 premières heures sur Twinsun n'étaient que l'intro du jeu. Le cœur du jeu se passera donc sur Zeelich. Et déjà là, j'en ai bien trop dit.Cette seconde planète est juste d'une taille sans équivalent à l'époque. C'est juste n'importe quoi tellement c'est grand, détaillé, somptueux. Comment une équipe d'une vingtaine de gars a pu abattre un tel boulot? Le mystère est total.