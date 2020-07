Article pris sur xboxygenReCore, le parfait mélange entre Metroid et Mega Man n’avait pas suscité une grande hype le jour de sa sortie. Sans être un mauvais jeu, le TPS n’avait pas su attirer les foules malgré des qualités bien présentes. Pourtant, une suite pourrait arriver sur Xbox Series X. C’est le souhait d’Armature Studio, qui souhaite poursuivre l’aventure de la licence.Le problème, c’est que Microsoft possède la propriété intellectuelle du jeu. Sans un feu vert de la part du géant Américain, pas de suite. Cela n’empêche pas le studio de faire un gros appel du pied :Si suite il y a, ce ne sera donc pas forcément avec l’aide du studio responsable du premier opus. Ceci étant, avec la sortie de sa prochaine console, Microsoft est en pleine expansion en ce qui concerne les exclusivités et les studios. Avec l’apport non-négligeable du Xbox Game Pass, il ne serait pas choquant de voir le retour d’une licence qui n’a pas fait énormément de ventes. Phil Spencer avait d’ailleurs encensé le titre à sa sortie, jugeant que ce dernier lui rappelait pourquoi il était « tombé amoureux des jeux-vidéo ». Affaire à suivre...

