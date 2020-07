Chronique d'Eiyuden : Hundred Heroes est une ode au genre classique des RPG japonais de l'ère PlayStation. Il propose des explorations et des batailles de RPG japonais classiques dans des graphismes haute résolution 2,5D, des personnages basés sur des pixels, une histoire de guerre et d'amitié, une distribution diversifiée de 100 héros uniques qui se joignent à l'effort du protagoniste, et un système de construction de forteresse pour faire grandir leur armée.







Le jeu comprendra un système de guilde qui permettra aux joueurs de modifier les attributs de leur forteresse en fonction de la guilde à laquelle ils appartiennent. Les batailles se dérouleront au tour par tour avec des groupes de six membres maximum et comprendront des combats de boss dynamiques qui changent l'angle de la caméra et tournent en fonction de l'environnement.

La campagne Kickstarter commence le 27 juillet.formé par les principaux créateurs de la série Suikoden, a annoncé Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes, un nouveau RPG ambitieux dont la sortie est prévue pour l'automne 2022. La campagne Kickstarter, qui vise à obtenir 500 000 dollars de financement pour la sortie d'un jeu sur PC, avec pour seul objectif de débloquer les versions PlayStation 5, Xbox Series X et Switch (ou la prochaine génération de Switch, si elle est disponible), se déroulera du 27 juillet à 9h00 PT / 12h00 ET au 28 août. Une bande-annonce sera également diffusée lors du lancement de la campagne.Chronique d'Eiyuden : Hundred Heroes est dirigé par Yoshitaka Murayama, scénariste chevronné de Suikoden I et II, aux côtés des vétérans de la série Junko Kawano, Osamu Komuta et Junichi Murakami. Ce projet marque la première fois que ces quatre créateurs travaillent ensemble sur un jeu, ainsi que la première fois que Murayama et Kawano collaborent en 25 ans."La première chose que nous avons décidée lorsque nos membres se sont réunis, c'est qu'il était temps de créer un jeu vraiment intéressant que nous voulions nous-mêmes réaliser", a déclaré le chef de projet Murayama dans un communiqué de presse. "Nous avons choisi Kickstarter afin de créer un jeu intéressant en pensant aux joueurs, de détenir les droits sur le planning, le monde et l'histoire du jeu, tout en gardant le plaisir du projet. Merci de nous soutenir dans ce nouveau défi ! Nous promettons de créer quelque chose qui tiendra compte de l'appel de vos voix".S'adressant à Gematsu, Murayama a donné plus d'informations sur les similitudes du jeu avec Suikoden et sur les éléments de la série qui seront repris.La Chronique Eiyuden traite de la guerre, ou plus important encore, de l'intention et des sentiments des 100 héros qui combattent cette guerre sous différents angles et pour différentes raisons", a déclaré Murayama à Gematsu. "Et bien sûr le drame qui ne peut se produire que lorsqu'un groupe de personnes différentes, issues de milieux différents, se réunissent et doivent mener une guerre de vie et de mort".Murayama a poursuivi : "Et les nombreux personnages qui participent à cette guerre ne sont pas seulement des pions ajoutés comme "fourrage de guerre", ils ont une âme vivante et doivent à contrecœur se battre pour protéger les choses auxquelles ils croient. De plus, il y a des spécialistes non combattants, des chercheurs et d'autres "héros" en marge qui peuvent aider à gagner des batailles ou à les perdre. Chacun d'entre eux est un personnage vivant et respirant auquel le joueur donne vie par ses choix".Chaque personnage a ses propres forces et faiblesses qui peuvent être exploitées pour aider le joueur à former une équipe équilibrée."Certains personnages sont bons pour certaines choses et mauvais pour d'autres", a expliqué M. Murayama. "Mais si vous les combinez avec d'autres personnages qui peuvent renforcer leurs faiblesses, vous pouvez finir par former une équipe vraiment équilibrée. Et en se basant sur cet équilibre délicat, votre équipe sera plus apte à l'exploitation minière ou à l'aventure, ce qui aura une incidence sur la boucle de progression du jeu. L'une des principales boucles de jeu d'Eiyuden consiste à faire l'expérience de la grande variété de personnages et de personnalités différentes dans votre armée de 100 personnes.Avec chaque nouveau personnage, votre "ville forteresse" grandit en taille et en capacité. C'est un système clé dans le jeu. Au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de vos coéquipiers, certains membres seront des forgerons, d'autres des chefs cuisiniers et, sur le champ de bataille ou non, chaque personnage jouera un rôle dans le renforcement de votre détermination en tant qu'armée. Vous pouvez rejoindre des guildes qui modifieront en grande partie la composition visuelle de votre ville forteresse et vous donneront des capacités différentes. Plus vous recrutez de personnes, plus l'effet boule de neige est fort. Au fur et à mesure de votre progression, de nouvelles options commerciales apparaissent, ainsi que des ennemis et des voleurs qui attaquent votre ville au hasard pour vous empêcher de progresser. Vous devez choisir entre renforcer vos murs ou accélérer votre progression. Chaque choix rendra chaque session de jeu différente et aura ses propres conséquences".Selon M. Murayama, tout ceci n'est "que la partie émergée de l'iceberg", ce qui signifie que les fans peuvent s'attendre à beaucoup plus.Voici un aperçu du jeu, via les studios Rabbit & Bear :Studio and StaffRabbit & Bear Studios