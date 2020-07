Peut importe si j'ai mis à jour la manette, peut importe si l'option vibration est coché dans les menus des jeux, peut importe si la manette est neuve, ou bien encore alimentée avec une batterie pleine, les moteurs de vibrations s'ils ne sont pas dans les gâchettes, ne fonctionnent pas... !

Il y a deux semaines, le problème est intervenu du jour au lendemain sur ma manette d'origine qui s'eut eu arrêté de vibrer. Je l'ai donc remplacée et est maintenant entre les mains la nouvelle de la nouvelle... va savoir pourquoi, aucune n'ont jamais vibrer autre part que par le biais des gâchettes (autrement dit ça sert à rien).Car là, c'est la deuxième manette neuve que j'ai entre les mains après celle qu'était inclut dans mon pack Xbox One X, et ça commence à me courir sur le haricot tant ça me pourri mes sessions de jeux...