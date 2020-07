Yo mina,Digital Foundry a eu l'occasion de tester le dernier jeu d'Ubi présenté lors du Forward d'hierLa vidéo n'est pas très longue mais on peut y entendre (et voir fatalement) que le RTX est bien utilisé sur la version PC.Ils ont eu accès à une demo de 2h sur PC et les conclusions sont claires.Le jeu tourne en 4Ksur une 2080Ti en Ultra.... et le RTX n'est pas utilisé sur tous les éléments du jeu.Ce qui est compréhensible sur un open worldEt on retrouve des effets de reflection qui sont bien current gen sur les grandes étendues d'eau par exemple.Ce qui en soit n'est pas bien grave, vu qu'il est préférable de garder de la puissance sur ce qui se voit la plupart du temps.Pas de 60fps pour l'instant, à voir si la version finale se retrouve mieux optimisée, mais on retrouve la même chose sur Cyberpunk 2077.Le 60Fps en 4K avec du RTX n'est pas suporté par le plus gros GPU du marché actuellement.Alors que c'est un monstre de transistor, et on ne parle pas de son prix.A partir dela il y a deux scénarios possibles, 1 les nouvelles cartes RTX 30xx et Radeon de fin d'année vont le permettre, parce qu'après tout le 2080Ti à plus ou moins deux ans au compteur.Deuxièmement, nos consoles ne pourront clairement pas le proposer sur la plupart des titres (principalement multi). Ou vont t'ils devoir limiter encore plus les effets RTX que les versions PC.Sauf si justement ces dernières vont pouvoir bénéficier des prochaines architectures Radeon qui elles peuvent assurer le 60Fps en 4K avec RT, si le scénario 1 se confirme.Vu le prix présenti de ces consoles (399 à 499€), ça s'annonce quand même tendu du slip.Maintenant, je suis plus de l'école "que c'est le type jeu qui détermine le besoin du 60Fps" et qu'il est plus intéressant de quand même garder du 30fps pour afficher une plus belle DA au final.Vous vous en pensez quoi?Garantis ou pas?Les versions pro et series Xx vont le proposer?La switch va de toute façon péter tout le monde en 2021?Curieux de connaître votre point de vue