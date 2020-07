Repérés par Gamereactor, Marc Navarro (Revali) et Nerea Alfonso (Zelda) ont dit aux hôtes du podcast Un Café Con Nintendo qu'ils avaient fini le doublage sur cette suite encore non datée, avant de se demander s'ils avaient bien fait de révéler cette information.Comme le fait remarquer VGC, la localisation d'un jeu est souvent l'une des dernières tâches de l'équipe de conception audio. Cela ne veut pas nécessairement dire que l'ensemble du jeu est près d'être terminé, mais on peut imaginer qu'un Breath of the Wild 2 a déjà bien avancé.