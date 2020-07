Le design de la Xbox Series S aurait-il filtré ?

Cela pourrait donc être le rendu proche du design final de la Xbox Series S, nom de code "Lockhart" ou "ES".Une petite console "Classique", au design inspiré par la Xbox One X, d'après Jez Corden, éditeur de Windows Central et corroboré par les propos de Brad Sams de Thorrott.com.Mais qui aurait une couleur "Grise", comme le DevKit Xbox Series X, ci dessous :Pour rappel, la Xbox Series S ou Xbox Lockhart est une console beaucoup moins puissante sur le papier que la Xbox Series X. Mais profitant du même type d'architecture Next-Gen, que la Xbox SX.Même processeur AMD Zen 2 (toujours cadencé à 3,8 GHz), même SSD couplé à l'architecture Xbox Velocity, mais sa puissance graphique (GPU) passerait de 12 TFlops à 4 TFlops (aussi sous architecture RDNA 2, 20 CU, Mesh Shading, Variable Rate Shading & RayTracing Hardware) et aurait moins de RAM 10 Go de GDDR6 (7,5 Go pour le jeux et 2,5 Go pour l'OS & CPU) sans lecteur Blu-ray ("All Digital").Une console conçue pour un affichage graphique en 1080p à 60 images par seconde.Ce qui pourrait-être "suffisant" pour afficher un rendu équivalent à la Xbox Series X, vu l'économie faite en ressource en 1080p, face aux besoins GPU d'un rendu en 4K.Une console Next-Gen (plus puissante qu'une Xbox One X limitée par son CPU Jaguar et au GPU sous architecture dépassée GCN) à tout petit prix permettant l'accès au Gamepass et au Xcloud et donc doté d'un design plus conventionnel.Initialement, cette dernière devait-être présentée en Octobre, mais elle serait désormais dévoilée le mois prochain (courant Août 2020), toujours selon Jez Corden.Le Prix est censé être ultra agressif, peut-être 249€.Wait & See