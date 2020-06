After careful examination of the evolving European marketplace in recent years, Nintendo has decided to end the availability of download codes for its own-published software via retailers, effective 1st July 2020.



Customers will still be able to purchase Nintendo eShop funds, Nintendo Switch Online memberships, and add-on content such as the Pokémon Sword and Pokémon Shield Expansion Pass, at retailers across Europe. Download codes for Nintendo Switch software from other publishers will also still be available.



We’re always investigating new avenues, and will continue to work on new methods to bring Nintendo eShop content to as many players as possible.

Nintendo a eu sa 80e réunion générale avec les actionnaires et si pour l'instant les questions/réponses ne sont pas encore disponible en anglais, une information a été filtré concernant l'avenir des Nintendo Direct.Selon Nintendo, son actuel format de présentation (diffusion sur YouTube) des jeux est très efficace pour délivrer de nouvelles informations, mais la compagnie pourrait à l'avenir remplacer son format par un tout nouveau encore plus efficace si de nouvelles solutions sont dès lors trouvées. On ne sait pas si Nintendo parle de changer la présentation ou carrément de changer de plateforme de diffusion.Pendant ce temps, les gens ont évidemment compté et c'est depuis septembre 2019 que Nintendo n'a pas tenus de Nintendo Direct a proprement parlé, si on exclu le "Nintendo Direct Mini" de mars dernier qui a comment eu son lot de jeux dont la date de sortie de Xenoblade Definitive Edition. Et dernièrement Pokémon Company ayant eux même tenu 2 Pokémon Presents à la suite présentant majoritairement des jeux mobiles (Pokémon Smile, Pokémon Café Mix et Pokémon Unite).Autre information filtrée, Nintendo continuera de se concentrer sur la création d'expérience de jeu plus que la puissance de leur hardware et confirme que leur objectif est pour Nintendo Switch d'avoir un cycle d'utilisation plus long.Bon, news annexe mais pour les européens il ne sera plus possible d'acheter des codes de jeux first-party dématériel sur consoles Nintendo auprès des revendeurs, Nintendo Europe mettant fin à cette pratique. Il sera néanmoins toujours possible d'acheter les cartes eShop, le Nintendo Switch Online et les jeux d'éditeur tiers via les revendeurs.