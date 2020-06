Amis de bonne famille, bonjour.Une réflexion qui me brûle depuis le dévoilement de la PS5 ...Et si indépendamment de son prix ou de la concurrence (Xbox, Nintendo), la PS5 emboitait les pas de sa devancière avec 15-20 millions par an ?Certains voient un resserrement comme à l'époque 360/PS3, en vertu de la remise à niveau des troupes par le centurion Spencer. Cependant, regardant la force de frappe de PlayStation pour la période de sortie :Spider-Man Miles Morales va tranquillement faire 15 millions de ventes minimum et il sera là dès le lancement.Ratchet&Clank tourne dans les 5 millions. Sinon on en serait pas au 43ème épisode.Gran Turismo 7 peut être l'épisode de la rédemption et renouer la licence avec son glorieux passé au vu de l'esprit nouveau insufflé par le Sport, si le contenu et le jeu est entièrement jouable au PSVR2 à sa sortie fin 2022, ce sera donc 14 millions. Izzie.Horizon Forbiden West a le potentiel pour taper lui aussi dans les 15 millions au vu des ventes du 1er.Demon's Souls a de grandes chances de dépasser les 10 millions puisque c'est le score revendiqué par NamcoBandai pour Dark Souls 3.Sackboy A Big Adventure, à défaut être le rouleau compresseur qu'aurait été Knack 3 (mais qui sait, peut être sera-t-il dévoilé en Aout ?) devrait facilement tutoyé les 3-4 millions au vu des fans de la licence à la poupée homme (ce qui prouve d'ailleurs qu'on a pas attendu Neil Druckman pour être progressiste chez PS)Returnal, impossible de se prononcer, ce n'est pas du AAA, ça ne devrait pas avoir le même impact commercial que les autres.Destruction All-Stars a le potentiel d'être le Rocket League de la PS5 si et seulement si les règles du jeu sont profondes et bien étudiées (un peu comme le moteur en surchauffe du 1er MotorStorm ou même l'adhérence sur différents types de revêtements de surfaces) notamment sur le scoring. C'est donc potentiellement 50 millions au bat-mot.Astro's, ca compte pas, il est pré-installé comme celui de la PS4 et de la Wii, ça garantie déjà les 100 millions.Si vous savez encore compter sans l'aide de votre smartphone, vous obtenez le même chiffre que moi :113 millions de jeux. Pas de console certes. Allez, 63 millions si on enlève le fantasme Destruction All Stars (mais méfiez-vous) Mais n'est ce pas là une 1ère note d'intention aussi encourageante qu'inédite pour répéter l'histoire (commerciale en tout cas) des PS/PS2/PS4 ?Avec en plus, l'habituel soutien massif des tiers.Et tout ça en sachant que de potentiels poids lourds comme Knack3, Haze2 avec 3600 secondes de jouabilité exclusive, Playstation All-Stars Battle Royale 2, LittleBigPlanet Karting 2 ou encore Heavenly Sword 2 voire Fantavision 2 sont très susceptibles d’être mis en avant pendant votre absence en Aout sales Aoutiens.La Bizz.PS : je compte faire le même article à l'issu du dévoilement du catalogue de jeux de lancement de la Xbox Series X