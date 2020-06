Non, j'suis pas un vieux blasé qui passe son temps à râler ou à troller, malgré les rumeurs ! Au contraire, j'ai été super hypé par Horizon Forbidden West, qui sera clairement MA raison d'acheter une PS5 (même si je la trouve moche, j'espère qu'elle ne sera pas trop énorme) ^^ !Bref, j'suis vraiment hypé de voir Aloy, qui semble pousser le HDR dans ses derniers retranchements ! Les dino-robots ont l'air plus immense que jamais, les musiques sont de retour, je trouve que cet univers qu'à créé Guerilla est juste sublime... En plus, les joueurs PC pourront le découvrir prochainement !!!Et vous, quel est LE jeu PS5 qui vous a le plus hypé ? J'suis vraiment content que ce soit une licence "jeune" dans l'histoire de SONY qui me mette des étoiles dans les yeux (s'il vous plait, un petit Gravity Rush 3 et je vous fais tout ce que vous voulez Sony) !