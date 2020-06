Hier, Bungie a procédé à une série d'annonces concernant Destiny 2, et l'une d'elles portait bien évidemment sur la version next-gen. Car oui, le jeu va bel et bien débarquer sur Xbox Series X et PS5, sans que l'on sache pour le moment s'il sera disponible day one. Quoi qu'il en soit, le studio américain a expliqué que les possesseurs actuels bénéficieront d'une mise à jour gratuite pour basculer dans la génération suivante sur la même famille de console (Xbox One/Xbox Series X d'un côté, PS4/PS5 de l'autre), avec la garantie de conserver l'intégralité de leur contenu.



Par ailleurs, les développeurs ont assuré que Destiny 2 sera partiellement cross-play pour ne pas morceler la communauté et permettre une transition en douceur, toujours en distinguant les différents plateformes.





Bungie a aussi confirmé que Destiny 3 n’était pas du tout au programme

. Les développeurs vont plutôt faire évoluer le monde de Destiny 2 pour l’enrichir encore pendant des années. Bungie a ainsi annoncé les trois futures extensions du jeu :



Destiny 2 : Au-delà de la Lumière cette année, en septembre







Destiny 2 : The Witch Queen en 2021

Destiny 2 : Lightfall en 2022