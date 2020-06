Je serais choqué si la plupart des développeurs tiers ne se contentent pas de développer leurs jeux pour le plus petit dénominateur commun (autrement dit la console la moins puissante, ndlr). Il y a littéralement 0 chance que des niveaux soient modifiés juste parce que la PS5 peut les charger plus rapidement car cela coûte bien trop cher et demande bien trop d'effort.



Le SSD super rapide de la PS5 est très bon pour les First Party mais cela n'aura financièrement pas de sens d'ajuster fortement vos jeux pour qu'ils exploitent une plate-forme en particulier. Sur PC et Xbox, vous devrez faire avec ce que vous avez. Cela fait deux plates-formes contre une (la PS5). Le scénario évoqué dans le premier message est hautement improbable.

Le SSD de la PlayStation 5, et ce qu'il apporte à la création de jeux et à la qualité de ces derniers, continue de faire parler chez les joueurs et les personnalités de l'industrie. Et cette fois, il est question d'un avis qui tente de nuancer l'impact de ce même SSD.Il s'agit de la voix de Thomas Mahler, développeur de Ori ( un très joli jeu que j'adore au passage, en exclusivité sur Plateforme Microsoft, si on considère Steam comme tel...).N'empêche, qu'en y repensant, on pourrait également retourner la question : Est-ce que le TFLOP supplémentaire de la Xbox Series X sera réellement exploité par les éditeurs tiers ? Le résultat sera-t'il visibleà l'écran sans l'aide des microsocope de Digita Foundry ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires !