Je crois que tout ce qui a été dit sur les chargement rapides est prometteur. Minimiser les temps d’arrêt durant un playthrough est toujours appréciable. Si vous vous dirigez vers un monde ouvert, le streaming (de données, ndlr) serait super, si c’est aussi rapide que ce que l’on a pu voir.

L’IA, la physique, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire quand vous développez pour ces plateformes. Il y aura bien entendu une troisième génération. Comme avec toutes les générations de jeux, il y a une première vague qui appréhende la technologie. Une fois qu’on est plus avancé dans la génération, c’est là que ça devient plus stimulant pour nous.

Là au moins c'est une vision intéressante et non un léchage d'un constructeurLa nouvelle génération de consoles arrivant en fin d’année, les joueurs sont en émoi à chaque annonce.Les éditeurs tiers vantent les qualités de développement de l’une ou l’autre.Quoi qu’il en soit, il est certains que la prochaine génération permettra de pousser la qualité visuelle encore un cran au-delà de ce que l’on connaît déjà.Cependant, pour certains développeurs, ce sera les fonctions gourmandes en mémoire comme l’intelligence artificielle ou la physique qui atteindront un nouveau standard. C’est le cas des lyonnais de Arkane Studios, interrogés à l’occasion du 20ème anniversaire du studio.Les jeux actuels souffrent en effet d’un goulot d’étranglement au niveau de la mémoire, forçant les développeurs à devoir faire des concessions pour conserver leur jeu en-dessous de cette limite. La prochaine génération devrait permettre aux développeurs d’utiliser plus de mémoire, ouvrant la porte à des avancées dans des domaines autres que la fidélité visuelle.En espérant que bcp de jeux s'orientent dans cette voie