Hello,Pour ceux qui avaient vu mon premier message (et pour ceux que ça intéresse), j'ai trouvé un câble usb C Ugreen léger et tressé de bonne facture (en 1m, 2m et 3m) permettant à la fois de jouer sur Steam et de recharger le pad...le tout pour 12.99 €(version 3m).Je n'ai pas décelé la moindre latence par ailleurs.Donc si vous souhaitez jouer avec le PRO controller sur Steam dans de bonnes conditions, vous avez la solutionUn régal sur The Wonderful 101 ^^Je vous mets le lien ci dessous :Et bonne fin de soirée.