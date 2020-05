Bah c'est médiocre ! Animal Crossing est le seul jeu que je retiens pour l'instant avec peut être le remaster de Xenoblade... Le Paper Mario, osef total c'est pas mon trip, du coup il reste quoi ? Ya le Pikmin 3 Deluxe mais j'en ai fais aucun de la série, cette licence ne m'intéresse pas des masses, et il y'aura peut être les multiples remaster des Mario 3D pour cette fin d'année, j'attends surtout celui de Sunshine et 64 car les deux Galaxy ont bien vieillis.



De plus, Nintendo ne fera pas de direct en juin, j'espère qu'ils en feront un en septembre et qui annoncera du lourd. Et pour montrer un peu plus à quoi s'attendre pour cette fin d'année.... Mais là, en l'état c'est pauvre. BOTW 2 faudra pas l'attendre en fin d'année. J'espère au moins UN gros jeu de fin d'année pour la Switch type nouveau Donkey Kong 2D ou 3D peu importe. Y'aura peut être le Metroid 2D aussi.



C'est ça le problème avec Nintendo j'ai l'impression, c'est que dès que leur console marche, ils branlent plus rien. Bon, ils attendent sûrement le reveal officiel des nouvelles consoles pour envoyer la sauce, après tout ils se bougent le cul dès que la concurrence sort l'artillerie et dans un sens c'est normal... On verra bien mais j'avoue que si les Gros jeux de Nintendo en cette fin d'année c'est juste les remaster des Mario 3D je vous avoue que je l'aurai (très) mauvaise...



Bref, Nintendo faite nous plaiz svp et sortez vous (un peu) les doigts du cul.