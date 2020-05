En voici un jeu passé totalement sous le radar de la presse spécialisé, que ce soit en France ou dans le reste du monde, pourtant le jeu mérite qu'on se penche un minimum dans le jeu, je vous laisse me rejoindre dans le palais, je vais vous expliquer de quoi ça parle.Développé par une équipe de 8 personne pendant plus de 2 ans et demi, le jeu vous met dans la peau de En (doublé par Rose Leslie plus connu pour avoir tenu le rôle de Ygrid dans Game of Thrones), qui pris la fuite dans un vaisseau spatial afin de rejoindre un endroit inexploré et caché dans la galaxie, le palais, qui aurait le pouvoir de redonner la vie et donner l'immortalité. EN resta en cryostase pendant plus de 100 ans dans son vaisseau, avec à son bord un cube abritant l'âme d'un certain Foster. Pour vous accompagner dans cette aventure, sera accompagné de London une IA d'ancienne génération, qui n'aime pas beaucoup EN, l'histoire et l'univers seront dépeint par ses deux personnages tout le long du jeu.D'ailleurs, il est assez incroyable que ses deux personnages puissent nous livrer un background aussi poussé en quelques heures seulement. Bien sûr le background ne sera pas complet, mais ils nous laissent imaginer ce que l'humanité à pu devenir avec des thèmes des classiques de la science-fiction (transhumanisme, eugénisme, fanatisme, caste et point original les IA ne nous ont pas exterminé, mais sont devenu des IA qui part apprentissage ont découvert la foi et son devenu de fervent religieux). Bref un jolie travail d'écriture et d’efficacité.Bon après ce bref aparté sur le scénario (qui d'ailleurs intéressant à suivre), il est temps de parler du gameplay et autant qu'il ne faut pas se fier à la première heure de jeu, qui ressemble plus à un walking simulator ou vous déambulez dans un palais éteint avec dialogue entre les deux protagoniste et puis viens le moment ou vous rallumez le palais et la le jeu prend une tout autre tournure, le palais va créer des doubles de notre héroïne.Le jeu se découpe en 3 partie qui se répète pendant les 5 heures de jeux de plus une fois le palais allumé :- Traverser une salle remplie d’ennemie jusqu’à un point mis sur le HUD du jeu- Trouver une clef afin d'ouvrir une porte- Collecte d'orbe afin d'ouvrir un ascenseurDans tous les cas, vous avez les clones "echo" qui ne cesseront de faire leurs rondes afin de vous tuer. Echo est donc à la base un jeu d'infiltration et pourtant il n'en n'est rien.Le jeu fonctionne par cycle, je m'explique. Le palais fonctionne sur un système de lumière et d'obscurité. Environ 1 à 3 minutes de lumière pour 30 seconde de noir et c'est là ou le système prend tout son sens.À la base les echo sont comme des nouveaux nés, ils savent à peine marcher, mais lorsque le palais est allumé il apprend vos mouvements et lors de chaque boot, les échos apprennent de vous.Par exemple au début du jeu, les echos ne savent pas marché dans l'eau, ça leur fait peur, mais si le palais vous voit marcher dans l'eau, alors lorsque le prochain cycle va arriver, vos clones auront la possibilité de marcher dans l'eau, mais ce n'est pas tout, puisque s'ils savent apprendre, ils peuvent désapprendre, si vous ne faites pas certains mouvements pendant un cycle, au prochain cycle, ils ne sauront plus le faire et il y aussi le moment du cycle ou le palais est en train de rebooter, lorsque vous êtes plongés dans le noir, vous pouvez faire tous les mouvements que vous souhaitez, le palais ne vous observe pas à ce moment-là.C'est qu'une fois ses mécaniques appréhendés que le jeu se transforme quasiment en jeu de puzzle, et vous allez commencer à jauger chacune de vos actions afin de pas vous retrouver avec une copie exact de vous-même. Echo n'est pas qu'un simple jeu infiltration, c'est un jeu ou vos actions ont un sens.Echo est un jeu intelligent, de part ses mécaniques, son ambiance, son scénario ou sa DA fantastique. Il mérite bien plus que se lui arrive depuis sa sortie en septembre, un jeu totalement oublié par les joueurs.Echo n'est pas pour tous les joueurs, c'est un jeu sans concession, qui met la tension du joueur à 200 pendant les 5h ou 6 heures qu'il faut pour en venir à bout et bien sûr le jeu n'est pas avare en défaut. Le principe de base est bien exploité, mais il se peut qu'une certaine lassitude arrive au bout d'un moment, même le jeu à la bonne idée d'essayer de renouveler dans temps à autres les situations. Petite équipe oblige, même si le jeu est très joli, le jeu rame, charge en plein de milieu de partie par moment (en tout cas sur ps4), les temps de chargements sont très longs entre chaque mort et pourtant, ECHO est un diamant, grossier, qui ne demande qu'à être peaufiné et renouveler, je ne peux que vous conseiller ce jeu, si les jeux sans concession (mais pas trop non plus, c'est pas Furi) et qui vont au bout de leur concept sont votre genre.ECHO essaie de nouvelles choses, il se prend parfois les pieds dans son propre concept, et pourtant quel plaisir de voir que des développeur essai de faire avancer les choses et proposer de nouvelles idées, un petit bol d'air frais.ECHO : 8/10