Dans sa liste d'événements, Jeff Grubb a fixé au 4 juin 2020 la date de "State of PlayStation 5". C'est la même date que celle qui, selon la rumeur, a été révélée pour la PlayStation 5 depuis un certain temps déjà. Dans sa réponse à un fan, Jeff Grubb précise que le State of PlayStation "devrait être une liste complète de jeux. Beaucoup de jeux." Nous devrons attendre de voir s'il s'agit de tous les titres de la PlayStation 5 ou de certains titres de la PS4 également.

Je me moque juste du fil. Bien sûr, ils vont montrer beaucoup de jeux. Est-ce que quelqu'un s'attendait à autre chose?

Je pense que ce sera une liste de révélations très, très, très excitante

Sur Resetera le mec est vérifié et réputé comme fiable car il a leak en avance le reveal de l'Unreal 5 et du remaster de Tony Hawk.Il fait partie du site venturebeat.com qui a très bonne réputation.Et tout ces leaks se sont avérés vrais.En tout cas c'est ce que disent des gars sur Resetera.Shinobi y a peu a également dit qu'il y aurait des suites et DES surprises sur PS5.ZhugeEX:Un autre gars vérifié de Reseterafinalflame: