Salut à tous ! Après les leaks des versions bêta de Pokémon Or & Argent, c'est au tour de d'une démo technique de la N64 de fuir ! Nommée Mirror House Cornflakes, cette démo a pour but de sortir d'un labyrinthe et se termine très rapidement. A noter que le jeu à peine dévoilé était déjà speedrunné en direct 20 minutes après ! Les images ici :

posted the 05/04/2020 at 06:59 AM by dantebits