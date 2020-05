Suis je le seul à rêver de remake, voir même, simplement de remaster de jeu peu connu mais géniaux ?



Si non, que suggérer vous ?

pour ma part (c'est ma 1ère publi alors soyez compréhensif sur le vide du contenu)

- Blood will tell PS2

- la saga Shadow heart PS2 qui aujourd'hui encore pourrait donner une bonne leon de background à beaucoup

- The Suffering PS2 & XBOX shooter très sympa

- Croc PS





Enfin voilà pour mes idées à vous maintenant