Yo mina,je profite de déballer mon nouveau clavier et surtout de voir que cette info n'est toujours pas tombée ici!Sur Reddits'est amusé à faire un rendu en CGI du brevet de Sony pressenti pour la PS5.Pour rappel le dépot de cette invention reprend l'idée de pouvoir mettre le "Heatsink" derrière la carte mère (PCB) grâce à différents trous qui seront disposés directement sous le chips lui-même.Ainsi en faisant un peu de place entre les connecteurs des différents chips (CPU, GPU, I/O....) et en les reliant avec des tuyaux thermique jusqu'au radiateur, ils pouront directement attaquer la source (de chaleur) sans passer par le moule qui reprend tout le SoC.Maintenant quel sera le vrai avantage?Dans le monde du laptop, on peut voir qu'aussi ils travaillent plus sur les transmetteurs thermiques que sur le radiateur ou le ventilo eux-même.Comme par exemple Asus qui met en place du métal liquide au lieu de la pâte thermique.Ainsi gagner 10 à 20c selon Bit-TechEnfin petite réflexion de ma part; vu la taille du SoC; de la RAM et du SSD.Mais aussi de l'utilisation de la puissance électrique régulée et donc plus petite.On se retrouve avec peu de surface (ou de volume) à refroidir pour finir.J'imagine bien la PS5 aller sur un concept assez petit et de forme plus cubique qu'à l'habitude.à voir en tout cas il faura caser un lecteur ultra blu-ray; l'alime et l'emplacement d'un autre SSD externe.Je suis vraiment curieux de voir qu'elle gueule elle va avoirplus que sa puissace...