L'info vient de tomber , Sony va produire un film live One Punch Man :-C'est Avi Arad qui produit le film ( la plupart des films Xmen, Spiderman , Iron Man , 4 fantastique )- Rosenberg et Pinkner , les deux scénariste du film Venom sont donc au scénario derrière cette adaptationPas d'infos sur les acteurs et le réalisateur qui vont avoir du boulot ...