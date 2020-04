Tests

River City Girls

Développeur : WayForward / Arc System WorksDate de sortie : 5 septembre 2019Genre : Beat'em allPITCH :Deux jeunes lycéennes, Misako et Kyoko sont en retenue quand Kyoko reçoit un message sur son GSM pour la prévenir que Riki et Kunio, leurs "petits amis" respectifs, ont été kidnappé.N'écoutant que l'amour, Misako et Kyoko interrompent le cours de retenue pour aller les sauver, en bastonnant la moitié de la ville au passage.Donc voilà, le scénario est simple, il s'agit du scénario de Double Dragon mais à l'envers.GAMEPLAY :Il s'agit d'un d'un beat'em all (beat'em up au choix) où l'on contrôle deux adolescentes .Jouable à deux en coop local.Le principe étant de cogner tout ce qui bouge.Les 2 protagonistes possèdent une panoplie de coups variés pour le genre.Coups faibles, forts divers selon la direction de la croix directionnelle. Pareil pour les coups spéciaux... Selon la direction en simultané avec le bouton de coups spéciaux, vous aurez un coup différent.Sans oublier les coups en sautant, courant, lorsque vous attrapez votre adversaire... ou simplement en les frappant directement quand ceux-ci sont étendus au sol.Vous pourrez aussi vous servir des nombreux objets au sol pour vous aider. Ex : batte de baseball, balle de tennis, de basket, caisses, bancs, vélos, poissons, chaines, yo-yo ou encore sabre laser etc...Vous avez aussi la possibilité de parer les attaques ennemis à condition d'avoir le bon timing.Timing très court qui demande de bons réflexes.Si Misako et Kyoko disposent d'un panel de coup limité au départ, vous pourrez en acquérir en montant de niveau ou en achetant des techniques de combat au dojos.Vous aurez aussi la possibilité de monter quelques stats qui vous rendront plus puissant en montant de niveau ou en mangeant un plat pour la première fois.Malheureusement, vous n'aurez aucune sensation de progression du build malgré l'augmentation de vos stats car les ennemis montent aussi en puissance.Du coup, monter en LV et manger pour avoir des bonus de stats est plus un moyen de rester à niveau.Lorsqu'il ne restera plus qu'un ennemi dans la zone, vous aurez souvent la possibilité de le recruter. En effet, après une bonne dérouillé, avant de "mourir" le NPC vous suppliera de ne plus le frapper et il sera alors possible de le recruter et de le faire intervenir en combat quand la jauge d'alliés est remplie.Le jeu n'est pas un beat'em all classique car il vous est possible de revisiter chaque niveau déjà parcouru, soit à pied soit en prenant le bus.Vous aurez à débloquer certains passages/ruelles en accomplissant certaines requêtes de divers NPC du jeu... Certains NPC vous donneront des objectifs secondaires avec xp/argent/collectibles à la clé.Les collectibles sont des vêtements ou accessoires qui vous donneront différents bonus pour vous aider. Vous pourrez en équiper 2.Pour les contrôle, les personnage répondent relativement bien compte tenu de la croix directionnelle. (Ici PS4)Par contre, le jeu est un peu plus technique que la plupart des jeux du genre à cause des nombreux coups différents du jeu pour peu qu'on essaye de varier ses combos et il faudra s'y reprendre quelques fois pour tout maitriser.Le jeu propose 2 difficultés. Normal et Hard et un NG+ dans lequel vous pourrez contrôler 2 nouveaux personnages qui auront eux aussi leurs stats et techniques à compléter.RÉALISATION :River City Girls est donc en 2D pixel art style manga.Même si les sprites et décors ne sont pas très détaillés, ça reste très agréable à regarder. Surtout pour les fans de pixel art.Les animations sont vraiment réussie. La simplicité des sprites ayant sans doute aidé à avoir plus de frames par animations.Côté OST, on a des morceaux sympathique et quelques musiques ci et là. (qui heureusement n'est pas de la Jpop... #FFXIIIm'atuéavecsajpop)Le jeu possède 6 niveaux divisés en plusieurs zones qui rend le tout assez long.Comptez une douzaine d'heures pour atteindre le niveau30 et finir le jeu en hard.Pour les petits défauts ou imprécisions du gameplay :Les hitboxes pas toujours précise. Il arrive parfois de frapper un ennemis sans le toucher et de le voir à son tour vous frapper et réussir à vous toucher.Ou de prendre le coup d'un ennemi qui frappe le player2 alors que vous êtes derrière l'ennemi...Certains ennemis peuvent (?) vous frapper pendant que vous êtes en plein milieu d'un combo et vous enchainer... Je ne sais pas si c'est voulu ou non.Les attaque spéciale peuvent être interrompue... même celles qui apriori ne devraient pas l'être.Changer de lieu, entrer dans une boutique ou appeler un bus... demande de la part du joueur d'appuyer sur le même bouton frapper. Du coup, il arrive souvent d'entrer dans une boutique, appeler le bus ou changer de lieu car on est trop près du lieu ou se déclencher l'option en voulant frapper un ennemi.Ça arrive malheureusement très souvent, car les ennemis se trouvent toujours approximé de l'endroit ou vous arrivez.Le scénario n'est pas réécris pour le NG+.Le NG+ introduit 2 nouveaux personnages qui changent complètement l'histoire... ou du moins auraient du.Mais malheureusement, le jeu se déroule de la même manière alors que cela n'a plus aucun sens.On se retrouve alors avec les dialogues de Misako et Kyoko alors qu'on joue avec d'autres personnages... pareil durant les cut-scenes ou scène de fin.En résumé,Un bon beat'em all plus technique que la majorité du genre avec une bonne réalisation neo retro.J'ai joué au jeu en full coop et on s'est globalement bien amusé même si on trouvait certains imprécisions du jeu agaçantes.Moins technique, plus précis, plus de focalisation sur les coups nécessaires et ajout de coups en duo et réécriture du NG+ auraient fait de ce jeu, un indispensable des amoureux du genre.Donc, voilà, j'ai apprécié le jeu mais je le conseil pour les fans du genre en priorité...Pour les autres, je pense qu'il faudra vous rabattre sur Streets of Rage 4.+ Pixel art de qualité+ Animations+ Beat'em all à l'ancienne- Manque de précision dans le gameplay- NG+ du fainéant/10