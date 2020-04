(Le dernier Rhythm Paradise sortie).

Il y a cinq ans sortait le dernier jeu de la série Rhythm Paradise (Heaven aux États-Unis, Tengoku au Japon), un épisode « best of » sur Nintendo 3DS que nous avions d'ailleurs testé lors de sa sortie en 2016 en Occident. Depuis, nous n'avons eu aucune information sur un éventuel nouveau jeu sur Switch, et certaines personnes ont même pensé que la saga était morte, des rumeurs qui ont finalement pu se dissiper à la suite des déclarations de Yoshio Sakamoto en 2017, indiquant que Rhythm Paradise est bien toujours vivant.Il reste que le futur de la série est toujours incertain, mais cela pourrait peut-être changer dans les années à venir. En effet, Tsunku, le très célèbre compositeur de la série depuis ses débuts en 2006 sur Game Boy Advance, qui est également une figure importante de l'industrie musicale au Japon en tant que producteur, auteur-compositeur et chanteur, s'est exprimé récemment sur Twitter en répondant à une question d'un fan qui souhaitait qu'un nouveau jeu puisse sortir sur Switch afin d'y jouer pendant la période de confinement.Le légendaire producteur pense que le jeu serait parfait pour la console, puisqu'il ne permettrait pas seulement de jouer seul, mais aussi d'en profiter avec la famille et des amis. Il pourrait d'ailleurs tout à fait travailler dessus, comme il l'avait fait pour Megamix sur 3DS. Ses problèmes de santé sur lesquels il communiquait entre 2014 et 2015, liés à son cancer du lanryx et le retrait de ses cordes vocales, n'étaient déjà plus d'actualité à l'époque, et il avait pu créer de nouvelles pistes pour les mini-jeux inédits.