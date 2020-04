Ready or Not, le hardcore tactique de tir à la première personne en développement chez VOID Interactive, se rapproche lentement de sa date de sortie sur PC. Un test Alpha est actuellement en cours pour les sponsors du jeu, avec des plans pour passer en Beta d'ici juin 2020, quand le jeu devrait être mis en ligne sur Steam comme titre d'accès rapide. Ensuite, si tout se passe bien, la feuille de route prévoit un lancement complet à un moment donné au cours du quatrième trimestre de 2020.



Cela dit, les gens de VOID Interactive avaient déjà confirmé qu'ils étaient potentiellement intéressés par la réalisation de ports console de Ready or Not, également. En fait, le directeur général Julio Rodriguez s'est récemment entretenu avec le magazine officiel PlayStation (mai 2020, numéro 174) et a commenté la sortie prochaine de la console de nouvelle génération de Sony, la PlayStation 5.



Les spécifications permettent d'élargir la gamme de jeux afin de pouvoir approcher le marché des consoles. Cela pourrait permettre à la PS5 d'avoir une parité graphique et de cadrage avec la version PC de Ready or Not, ce qui nous passionne.



La conception de nos jeux se prêtera à un fonctionnement excellent sur la PS5. Nous atteignons actuellement plus de 80 images par seconde sur les appareils de milieu de gamme.



En effet, comme vous pouvez le voir sur la page Steam du jeu, la configuration requise pour Ready or Not sur PC n'est pas si exigeante. Ce pourrait même être l'un des premiers jeux PS5 à viser plus de 60 images par seconde (la console en supporte jusqu'à 120).



Rodriguez a également mentionné que le retour haptique intégré dans la nouvelle manette PS5 pourrait améliorer la sensation de tir.



Cela peut apporter une dimension supplémentaire au fait de tirer et/ou d'être touché ou supprimé.



Enfin, le développeur de Ready or Not a partagé son opinion sur deux des fonctionnalités les plus discutées de la PS5 : le SSD et le support du raytracing.



Les temps de chargement n'ont pas été un problème pour nous, mais les jeux sont traditionnellement assez lents à charger sur les consoles. Le raytracing sera un grand coup de pouce et les grands joueurs comme NVIDIA se montrent très désireux de s'associer aux développeurs pour que cela se fasse sur PC.